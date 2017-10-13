Ярославль, 13 октября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. На заседании комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике и здравоохранению прозвучала информация о том, что в одной из больниц обнаружены 58 ставок лифтеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru В областной думе обсуждали вопросы доступности медицинской помощи

Директор регионального департамента здравоохранения Руслан Саитгареев доложил депутатам о доступности и сроках ожидания медицинской помощи. В том числе его попросили прокомментировать информацию о том, что от имени руководства облздрава по всем медучреждениям области рассылаются уведомления о сокращении медперсонала.

«Я заявляю официально — никаких бумаг о сокращении медицинского персонала мы не рассылаем. И такой установки у главных врачей нет. Никакого сокращения медперсонала в области не идет. Мы в течение года работаем предметно, каждый вторник и каждую среду вызываем к себе главврачей на балансовые комиссии для того, чтобы сверстать нормальный сбалансированный бюджет 2018 года. И когда мы находим в одной из больниц 58 ставок лифтеров на три лифта — вы извините, но как минимум 50 ставок нужно сокращать, и эту зарплату перенаправить на врачебный персонал. То же самое в пищеблоке, то же самое вахтеры. Было у нас и 36 кастелянш в 30-коечном отделении» — сказал Руслан Саитгареев.

«58 ставок лифтеров — это какие-то левые дела, это уголовщина уже. Кто-то «на карман» эти мертвые души закладывает» — предположил депутат Николай Александрычев.

На это глава департамента отметил, что можно посмотреть и так, но если разбираться с нормативами, порядком и стандартам оказания медицинской помощи, то эти ставки действительно по минимальному размеру должны быть.

«Но их вполне можно сократить. Понятно, что если по нормативу в отделении положено 27 санитарок, а по факту работает одна, то ей нужно получать за совместительство, и мы рекомендуем из 27 санитарок 24 сократить и 2,5 ставки оставить за совместительство, чтобы у нее нормальная зарплата была. Мы на сегодняшний день закончили балансовые комиссии всех учреждений, они разделены на три группы — отличники, хорошисты и «плохиши», отдельно будем разбираться с теми руководителями, которые попали в «красную линию» и у которых есть лишние ставки лифтеров, санитарок и так далее» — пояснил глава департамента здравоохранения.

«Больница — это живой механизм. Количество коек может увеличиваться или уменьшаться, мы живем в госзаказе, в нормативах, и иногда главные врачи забывают приводить свое штатное расписание к тем нормативам, которые нам диктует законодательство. Но самое главное — пожилых лиц, санитарок сокращения не касаются, наоборот, упрощаются условия труда. Не надо будет писать кучу заявлений на совместительство, на напряженку и так далее. Надо понять одно — есть больница, в ней есть фонд заработной платы — 100 рублей, к примеру. И в ней работало 100 человек, и было 120 ставок. Сейчас будет работать 100 человек и фонд заработной платы останется тот же. Мы привыкли к тому, что за ставкой идут деньги. Нет, сейчас деньги идут за пациентом, за госзаданием, законченным случаем. Поэтому если где-то сократится пять вакантных ставок лифтеров, фонд заработной платы по больнице не уменьшится» — сказал главный врач ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» Станислав Белокуров.

Таким образом, ситуация с полусотней лифтеров вполне может оказаться и не «криминальной».