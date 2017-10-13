Казань, 13 октября, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Химический имитатор купюр доллара США планирует закупить 16 октября Татарстанская таможня, объявившая соответствующий аукцион. Необычный лот обойдётся всего в 10,86 тыс. рублей и будет оплачен из федерального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Доллар

Победитель торгов должен будет поставить товар не позднее 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В аукционной документации уточняется, что данный лот необходим для ориентирования служебной собаки на поиск нужной иностранной валюты.

«Имитатор запаха должен быть упакован в тканевый мешочек и в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. Вес имитатора запаха должен соответствовать эквиваленту не менее 10 500 долларов США», — отмечается в документе.

Срок подачи заявок подошёл к концу, и на данный момент подана всего одна заявка — от ООО «ПК «Реквизит» из Щелково Московской области. По данным ЕГРЮЛ, компания создана 22 февраля 2017 года. Ее учредитель и гендиректор — Андрей Федорков. Основной вид деятельности — производство промышленных газов. Компания также является соучредителем АНО «Центр сертификации объектов, обеспечивающих авиационную безопасность».