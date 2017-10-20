Санкт-Петербург, 20 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 7 октября послы союзных государств посетили министра иностранных дел Терещенко и имели с ним продолжительную беседу по поводу вызвавшего среди них недоумения «наказа» ЦИК Скобелеву об условиях мира.

Петроград. В очереди у продовольственного магазина

На утреннем совещании Временного правительства было решено, чтобы Керенский в своей речи при открытии предпарламента не касался ни вопроса об условиях мира, ни вопроса об эвакуации Петрограда, так как и тот, и другой требуют дополнительного обсуждения. Вопрос о директивах, которые будут даны делегатам Временного правительства на Парижской конференции, предположено поставить на одном из заседаний правительства, на котором Терещенко ознакомит министров со своими предположениями и проектом условий мирного договора. Предполагается, что эти условия пройдут тройной контроль: будут согласованы с союзными правительствами, органами революционной демократии и предпарламентом.

Министр внутренних дел Никитин подал заявление об отставке, мотивированное постановлением ЦК РСДРП (об.) от 2 октября. Керенским отставка не принята.

В Мариинском дворце (бывший государственный совет) состоялось торжественно обставленное — в присутствии правительства и дипломатического корпуса — открытие Временного Совета Российской Республики («предпарламента»). Открывая предпарламент, Керенский в своей речи указал, что в предпарламенте «впервые с великой русской революции правительство получило возможность встретиться и совместно работать с представителями организованных сил русского народа», и что Временное правительство «еще с апреля месяца стремилось создать между собой и страной правильную связь, хотя бы в виде такого несовершенного, но все-таки народного представительства и собрания».

Подчеркнув, что Временное правительство обладает всей полнотой власти и до передачи Учредительному собранию будет защищать ее от всяких посягательств, откуда бы они ни исходили, Керенский выразил уверенность, что

«настоящее собрание… поможет и поддержит Временное правительство в этой его задаче — охранения прав УС и скорейшего приближения открытия его работы. Со своей стороны, Временное правительство полагает, что никакой дальнейшей отсрочки в созыве УС быть не может, и что настоящий Совет… создаст условия, при которых, наконец, возможно будет действительно открытие УС».

Коснувшись вопроса об объеме и характере работ предпарламента и взаимоотношениях с правительством, Керенский заметил, что

«не в формах и законах, а в сущности работы вся суть. Мы будем стремиться к тому, чтобы и при вашем содействии, и в совместной работе ни в чем не была предрешена воля УС».

Главных задач, на которые должно быть обращено все внимание, —три: «нужно создать в России элементарный правопорядок», «необходимо восстановить производительность промышленной жизни», и третье — «оборона страны, воссоздание боеспособности армии, которая смогла бы решительно отбросить от пределов нашей страны все более и более смелеющего и… наглеющего врага».

Керенский в армии

Засвидетельствовав «неподражаемые примеры геройства и подвигов, которые совершаются в настоящее время моряками нашими, погибающими в борьбе с десятикратно превышающим их силы врагом», Керенский заявил, что он не может того же сказать о сухопутных войсках: «недостаточна та сила сопротивления, которая могла бы быть»; и виной этому — невежество и «безудержная, забывшая об ответственности перед Родиной агитация и пропаганда»

Тему эвакуации правительства из Петрограда Керенский обошел заявлением, что

«Временное правительство принимает все меры к тому, чтобы предотвратить великую опасность, угрожающую столице, главному жизненному нерву государства. В самые ближайшие дни я попрошу у будущего председателя Совета предоставить мне возможность в закрытом заседании раскрыть перед Советом все грядущие возможности и представить на совместное обсуждение те меры, которые пр-во считает почти неотложными».

О целях войны Керенский заявил: «Задачи, которые ставятся этой войной и которые осуществляются дипломатией в международных отношениях, тесно связаны с силой армии». Указав, что русская революция выдвинула требование мира, Керенский от имени страны заявил:

«Мы хотим мира по праву, но мы никогда не склоним своей головы, не капитулируем перед насилием, оскорбляющим наше понятие о праве и справедливости… Каковы бы ни были испытания сегодняшнего дня, наши друзья так же смело могут рассчитывать на наше содружество и помощь, и наши враги так же могут считать нас в ряду людей, с которыми нет слов других, как слов равных с равными. Мы уверены, что в ближайшем будущем отъезжающая за границу делегация Временного правительства, вместе с входящим в нее представителем русской демократии, достойно, ясно и определенно установит наше положение в настоящий тяжелый момент войны».

По вопросу о борьбе с анархией Керенский начал с указания, что правительство «не прибегает до сих пор — и, я надеюсь, не будет прибегать — к мерам, которые оскорбляли бы идеи свободы, равенства и братства, которым мы служим», и под возгласы «браво» заявил:

«Мы просим и требуем, чтобы все напряжение общественной энергии и самодеятельности было направлено к прекращению тех вопиющих явлений нашей жизни, которые разрушают наше государство… Мы живем накануне великих экономических и финансовых кризисов. Нам грозит в ближайшем будущем остаться без топлива и продовольствия».

Руководящие круги армии ждут, что тыл исполнит свой долг для спасения родины, вернувшись к производительному труду, а крестьянство поддержит продовольствием фронт, угроза голода для которого делается все более реальной. Указав на бесплодность всех попыток правительства в этих направлениях, Керенский выразил надежду, «что Совет Российской Республики сумеет воздействовать на те слои, которые он здесь представляет, и восстановит хозяйственную и финансовую жизнь страны».

Неизвестный художник. Серия открыток «Быт Петрограда». Заготовка топлива

По земельному вопросу Керенский ограничился указанием на то, что он подлежит окончательному разрешению Учредительного собрания. Заканчивая свою речь, Керенский обещал, что Временное правительство выслушает с благодарностью «все настоящие ценные указания» по своей семимесячной работе.

Председателем предпарламента избран Авксентьев (правый с.-р.). После выборов президиума (Крохмаль — м-к, Пешехонов — н.-с., Набоков — к.-д. и четвертое место для представителя фракции большевиков, оставшееся незамещенным) Троцкий от имени фракции большевиков огласил декларацию об уходе фракции из предпарламента. После оглашения декларации фракция большевиков покинула заседание. К декларации присоединились члены предпарламента, прошедшие не по партийному списку: делегат 2-й армии, делегат ж.-д. союза, делегаты национальных организаций и делегат ЦС фабрично-заводских комитетов.

Черносотенец Шульгин опубликовал заявление об отказе участвовать в работах предпарламента.

К 7 октября весь Моонзундский архипелаг (острова Эзель, Даго, Моон и Вормс у входа в Рижский залив) занят германскими военными силами. Русская эскадра благополучно ушла в Финский залив.

Морским министром Вердеревским возбужден вопрос об эвакуации за счет казны расположенных по побережью Балтийского моря и прилегающих к нему заливов учреждении морского ведомства, служащих и их семейств.

Главнокомандующим Юго-Западным фронтом издан приказ, призывающий провести работу по разъяснению вреда братания на фронте с врагом, так как «вслед за братанием сотен идут бессмысленные заявления тысяч о необходимости заключения немедленного мира».

Временное правительство постановило приступить с 10 октября к демобилизации солдат призывов 1897 и 1898 г.г.

Исполнительный комитет 12-й армии выпустил воззвание, в котором, «во имя спасения армии» устанавливается следующий порядок, подлежащий неуклонному проведению в жизнь:

«1) всем комитетам вменяется в обязанность всеми силами и с полным самоотвержением содействовать обеспечению боевого положения и пресекать все проявления дезорганизации; 2) на президиум каждого дивизионного и корпусного комитета именем армейской организации возлагается полномочие и обязанность санкционировать и решать вместе с командным составом меры пресечения и подавления, не останавливаясь в нужных случаях ни перед чем».

Кубанская Войсковая Рада постановила образовать Юго-Восточный союз в составе казаков Кубанского, Терского, Донского и Астраханского войск, горцев Северного Кавказа и степных народов Донской области и Астраханской губернии, мотивируя желанием «предохранить здоровые части государства от развала». Цель союза — образование сильной национальной власти в России, защита прав участников союза и содействие в борьбе с внешним врагом и анархией внутри страны. Кубанскому правительству поручено принять меры к осуществлению союза.

Казаки на марше

В Петрограде состоялась конференция Красной гвардии Выборгского района. Принят устав «Красной гвардии», разработанный военной организацией большевиков (с незначительными изменениями). Избран штаб.

«Рабочий путь» опубликовал список 34 резолюций против соглашательской политики, за передачу власти Советам и т. д.

Владивостокский Совет принял наказ делегатам на общесибирский съезд с требованием отстранения от власти цензовых элементов и создания власти, опирающейся на Советы и перед ними ответственной. Наказ содержит также требования мира, земли, 8-часового рабочего дня, рабочего контроля, трудовой повинности и др.

Телеграмма из Саратова сообщает, что, ввиду отказа группы гласных нового состава гордумы дать торжественное обещание (вместо прежней присяги), губернским комиссаром не утверждены решения гордумы, вынесенные при участии этих гласных.

Рабочие ревельского завода общества «Двигатель», несмотря на вторичный приказ об эвакуации завода из Ревеля и санкцию на это местного Совета, постановили не допускать эвакуации. ЦИК СР и СД, получив об этом телеграмму от правления общества, постановил употребить все усилия для организации эвакуации и выбрал с этой целью комиссию.

Получены и опубликованы сообщения об усиливающихся аграрных волнениях — в Минской, Харьковской и Воронежской губерниях.

В Курск, в связи с производившимися 5 октября обысками в продовольственных и мануфактурных складах, присланы пехотные воинские части.

Ввиду непримиримой позиции, занятой владельцами московских аптек в примирительной камере, и возникающей вследствие этого угрозы возобновления забастовки аптечных служащих, Исполком Московского Совета постановил вмешаться в конфликт и принять решительные меры для его ликвидации. Избранной тройке поручено войти в соглашение с городской управой и образовать комиссию, которая должна взять на себя руководство аптеками до окончательной ликвидации конфликта.

«В случае дальнейших препятствий со стороны предпринимателей закончить конфликт путем соглашения, указанная комиссия реквизирует аптечные предприятия в пользу города и в срочном порядке проводит план муниципализации аптечного дела. Если эта мера не будет проведена, то ИК СР и СД, ограждая интересы всего населения, принужден будет принять самые решительные меры, вплоть до закрытия предприятия и взятия дела в свои руки, издав постановление от имени СР и СД о регулировании торговли в аптеках».

Общее собрание рабочих завода Леман в Петрограде требует муниципализации аптек и обещает поддержку бастующим аптечным служащим.

Московская гордума отвергла квартирный закон Временного правительства от 5 августа и приняла свой проект, к которому добавлена предложенная фракцией большевиков статья, предоставляющая городу реквизировать помещения у владельцев, повышающих квартирную плату вопреки закону. Кроме того, фракция большевиков предлагала установление единой для всех жилищной нормы в 2 кубических саженя (19,4 м3) на человека, установление квартирной платы за реквизированные помещения через гордуму и проведение закона в жизнь при помощи самого населения.

В связи с подписанием 3 октября бакинскими нефтепромышленниками коллективного договора с рабочими министерство финансов и особое совещание по топливу просят правительство утвердить повышенные цены на нефть с 1 сентября.

В газете «Рабочий путь» напечатана статья Ленина: «Кризис назрел». Автор констатирует происшедший в конце сентября

«величайший перелом в истории русской, а, по всей видимости, также и всемирной революции… Массовые аресты вождей партии в свободной Италии и особенно начало военных восстаний в Германии — вот несомненные признаки великого перелома, признаки кануна революций в мировом масштабе… Мы стоим в преддверии всемирной пролетарской революции… В России переломный момент революции несомненен…»

Рост крестьянского восстания и подавление его военными мерами правительства Керенского, обострение национального вопроса, полный откол от правительства финляндских войск и Балтийского флота, рост идущих за большевиками масс, острый конфликт между правительством и армией железнодорожников и почтово-телеграфных служащих и т. д., — все это указывает на кризис. Подчеркнув, что большевики вместе с левыми эсерами имеют теперь «большинство и в Советах, и в армии, и в стране», Ленин заканчивает:

«Большевики, если бы они дали себя поймать в ловушку конституционных иллюзий, «веры» в созыв УС, «ожидания» съезда Советов и т. п., — нет сомнения, что такие большевики оказались бы жалкими изменниками пролетарскому делу. Ибо интернационализм состоит не в фразах, а в выражении солидарности, не в резолюциях, а в деле… Кризис назрел. Все будущее русской революции поставлено на карту. Все будущее международной рабочей революции за социализм поставлено на карту. Кризис назрел…»