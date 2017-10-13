Москва, 13 октября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Нефтяной рынок завершает неделю в позитивном ключе, однако после выходных ситуация может развиваться в противоположном направлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

13 октября днем котировки марки Brent вытолкнули многих игроков из занимаемых ими «коротких» позиций после обновления максимума за две недели (выше $57,20 за баррель), теперь путь вниз открыт. Первые остановки будут на $56,40 и далее $56 и $55,60, а далее уход уже на более низкие уровни, это уже история конца октября-ноября, отметил он.

«Восстановление оптимизма сегодня вызвано сразу несколькими причинами. Это и данные от минэнерго США, которые показали неожиданное сокращение добычи на 81 тыс. баррелей в сутки до 9,48 млн, а также снижение коммерческих запасов сырой нефти выше прогнозов на 2,7 млн баррелей.

Это и утренняя статистика из Китая, которая показала рост импорта черного золота на 12,2% относительно августа прошлого года до 9 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Тем не менее, по его мнению, все это краткосрочные драйверы. Дальнейший рост выглядит маловероятным и может спровоцировать усиления буровой активности сланцевиков.

«Вышедшие на этой неделе отчеты ОПЕК и МЭА показали невысокую эффективность соглашения об ограничении нефтедобычи. Глобальные коммерческие запасы по-прежнему превышают пятилетнюю норму на 170 млн баррелей и по итогам августа они сократились лишь на 14,2 млн баррелей», — привел цифры Вернер.

В 2018 году увеличение спроса на 1,4 млн баррелей в сутки будет почти полностью покрыто увеличением предложения из США, Бразилии и Канады. Призыв генерального секретаря нефтяного картеля ОПЕК Баркиндо к сланцевым производителям присоединиться к добровольным ограничениям вряд ли будет услышан.

«Поэтому образуется коридор цен. Сейчас нефть вблизи верхней границы и на фоне завершения периода автомобильных поездок в США и плановых приостановок НПЗ на ремонт. Но к концу 2017 года черное золото будет двигаться по направлению к нижней границе цен», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть не видит поводов для роста