Кишинёв, 13 октября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В случае объединения Молдавии с Румынией Приднестровье «станет предметом переговоров» с Россией и Украиной. Об этом заявил на заседании кишиневского пресс-клуба экс-президент Румынии Траян Бэсеску, недавно ставший почетным председателем молдавской «Партии национального единства» и намеревающийся заниматься политикой в Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Молдавия и Приднестровье

Бэсеску сказал, что принципиальные переговоры о присоединении Молдавии могут вестись только в рамках ее «международно признанных границ», включая Приднестровье, однако Румыния должна помнить, что ее граница проходила по Днестру и никогда не включала в себя Приднестровье.

«Поэтому в случае достижения договоренности по поводу объединения судьба Приднестровья станет предметом переговоров с участием России, Украины, Кишинева, возможно, Евросоюза, частью которого является Румыния», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Бэсеску неоднократно заявлял, что Молдавия должна присоединиться к Румынии без Приднестровья, которое никогда не было частью Румынии.

Бывший президент Румынии стал почетным председателем румыноунионистской «Партии национального единства», созданной бывшим министром обороны Молдавии Анатолием Шалару. Сам Шалару заявил, что место лидера партии останется свободным до тех пор, пока Траяну Бэсеску не вернут молдавское гражданство.

Прежний президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску молдавское гражданство, однако Игорь Додон, заняв пост президента, подписал указ об отзыве гражданства у бывшего румынского лидера. Бэсеску обжаловал это решение в суде и выиграл в первой инстанции, однако Апелляционная палата признала решение Додона законным. Бэсеску обжаловал это решение в Высшей судебной палате Молдавии.