Ярославль, 13 октября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Жители дома в Ярославле из поселка Текстилей, 4 обратились в социальных сетях к региональным политикам с просьбой поделиться оставшимися после выборов 10 сентября агитационными баннерами. Они хотят накрыть ими крышу, чтобы не допустить протечек во время дождей до тех пор, пока крыша не будет отремонтирована. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Волгин Крыша сгоревшего дома в Ярославле

Крыша дома сгорела несколько дней назад, по мнению ряда жителей, возгорание произошло во время капремонта из-за действий строителей. Поскольку в доме организовано товарищество собственников жилья, людям нужно самим восстанавливать свое имущество. Люди просят баннеры избравшихся депутатов муниципалитета и губернатора региона.

«Как я и писал ранее, пленка (помощь от регионального фонда капремонта многоквартирных домов) ненадежная. Надежнее рекламные баннеры. Недавно выборы прошли, у нас на районе висели лица Щенникова и Д. Волончунаса, мы вас и выбрали. Ребята, может у вас остались, тогда привезите нам пожалуйста к дому… Да и Дмитрия Миронова много висело. Мы со своей стороны обещаем, что крышу на зиму будем крыть вашими портретами вовнутрь выгоревших квартир, чтобы не компрометировать вас. Мы понимаем, сами виноваты, больно самостоятельные и решили ТСЖ организовать (теперь вот сами и восстанавливать будем). Но хотя бы в долгие зимние вечера погорельцев будут согревать ваши светлые лица с рекламных баннеров», — написал на своей странице в Facebook один из жителей дома.

Председатель ТСЖ пострадавшего дома рассказал, что помощи от власти пока немного.

«Мэрия помогла нам найти подрядчика, который ремонтирует крышу, но оплачиваем работы мы сами. Нам обещали восстановить крышу за счет фонда капремонта. Но ущерб значительно больше. Полностью выгорели 5 квартир, десяток затоплены. Виновных в пожаре, к которым можно было бы предъявить требования, пожарная инспекция не установила. Мы готовим запрос в следственный комитет по поводу действий пожарных. Пожар фактически не тушили, давление воды в сетях «Ярославльводоканала» оказалось очень низким», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель ТСЖ Лада Иванова.