Москва, 13 октября, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В Госдуме назвали абсурдными обвинения США в использовании русскими хакерами игры Pokemon Go для дестабилизации ситуации в США, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Цитата из х/ф «Остин Пауэрс Человек-загадка международного масштаба». реж Джей Роуч. 1997. США, Германия Злодей

«Можно вспомнить, что в бедах, которые преследуют американских политиков, сначала был виноват президент, потом хакеры, теперь вот виноваты покемоны. Якобы наши программисты пытались посеять межнациональную и расовую рознь в США. Это полный абсурд. На фоне Всемирного фестиваля молодежи и студентов подобные заявления американских СМИ выглядят нелепыми», — сказал парламентарий.

Ранее телеканал CNN сообщил, что «оружием» в руках «русских хакеров» в их попытках якобы повлиять на ситуацию в США стали не только СМИ и социальные сети, но и популярная мобильная игра Pokemon Go.

По данным журналистов, речь идет о специальном проекте Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас»), в рамках которого в соцсетях и YouTube были зарегистрированы сотни аккаунтов. Целью проекта было заявлено привлечение внимания общественности США к случаям произвола полицейских по отношению к темнокожим.