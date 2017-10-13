Санкт-Петербург, 13 октября, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Страны-участницы ОДКБ будут работать над собственным имиджем на международной арене. Это является необходимым средством сохранения информационной безопасности государств-участников, считают в этой межгосударственной структуре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Мариинского дворца в Санкт-Петербурге

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин открыл заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Мариинском дворце Санкт-Петербурга в пятницу, 13 октября. Мероприятие приурочено к 137-й ассамблее Межпарламентского союза, торжественное открытие которой состоится 14 октября с участием президента Владимира Путина.

На заседании Совета ПА ОДКБ руководители делегаций обсудили ситуацию в зоне ответственности организации, существующие вызовы и угрозы. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отметил, что «виновники политических катаклизмов» современности постоянно преподносятся в качестве жертв, а режимы, «исповедующие воинствующий национализм» и другие аморальные идеологии, идеализируются и всесторонне поддерживаются.

«Цинично выглядят обвинения государств-членов ОДКБ в агрессивности, в то время как у наших западных границ развертываются ударные группировки войск государств-членов НАТО. Осуществляются построения стратегических эшелонов ПРО США», — сказал Хачатуров.

Он подчеркнул, что война на Ближнем Востоке и непрекращающийся поток мигрантов, от которого «задыхается Европа», стали следствием политики Запада по «насаждению демократии» в регионе.

По словам Хачатурова, дополнительные сложности в обеспечении безопасности государств-членов ОДКБ создают гражданская война на Украине, способные вспыхнуть в полную силу конфликты в Нагорном Карабахе и Приднестровье, возросшая активность террористических организаций, не ослабевающий наркотрафик и незаконный оборот оружия, не урегулированные территориальные споры.

Особое внимание ОДКБ направляет на борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, например, в прошлом году было принято решение о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в странах-участницах.

Однако условием успеха ОДКБ является скоординированная информационная политика государств-членов, считает Хачатуров, и проект соответствующего решения, скорее всего, будет рассмотрен в 2018 году.

Председатель постоянной комиссии совета республики национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов также отметил, что информационная безопасность, экономический и технологический блоки должны стать приоритетами работы организации на ближайшее время ради усиления влияния ОДКБ в мире.

Он также подчеркнул необходимость «улучшения имиджа» всей структуры. «Сейчас информационные технологии являются мощным средством воздействия на общественное мнение, мы постараемся усилить работу в этом направлении», — сказал Рахманов.

Заметим, некоторые члены совета заявили, что наблюдают «позитивную динамику отношения других стран» к государствам ОДКБ и структуре в целом, и добиться столь позитивного эффекта, на их взгляд, удалось благодаря наступательной политике ОДКБ.

Не обошлось и без конфликтных тем: руководитель делегации Армении, спикер Национального собрания Ара Баблоян напомнил о недавней гибели армянского солдата на оборонительном участке одной из воинских частей северо-востока страны.

«Жаль, что первое мое участие в работе совета было омрачено очередным циничным поступком, совершенным Азербайджаном на государственной границе Азербайджана и Армении», — сказал Баблоян.

«От пуль, выпущенных с азербайджанской стороны, был убит 19-летний военнослужащий вооруженных сил Армении. Коллеги, в данной ситуации мне кажется, что это вызов не только Армении», — заявил он, добавив, что это произошло «в дни, когда в Армении проходят учения с коллективными оперативными силами ОДКБ».