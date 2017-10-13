Судак, Крым, 13 октября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. 18 августа в Судаке сошёл селевой поток. В нескольких поселках Феодосийского городского округа вода размыла дороги, смыла заборы, а в парки и лесополосы нанесла ил и грязь. Несмотря на обещания оказать местным жителям всю возможную помощь и выплатить компенсации, многие последствия селевого потока чиновники до сих пор не убрали, передают «Примечания».

Сель

В тот день под Судаком прошли сильные дожди, местами с градом. В Судаке спасатели эвакуировали 76 человек, в том числе 23 ребёнка, селевым потоком смыло проезжую часть трассы «Грушевка—Судак», был затоплен некоторый транспорт. Инцидент был признан властями как чрезвычайная ситуация муниципального характера.

В правительстве Крыма тогда сообщили, что из фонда Совмина бюджетам Судака и Кировского района выделят 1,6 млн и 1 млн рублей соответственно через министерство труда и социальной защиты Крыма.

В самом Судаке последствия селевого потока после широкого освещения в местных СМИ ликвидировали быстро и оказали финансовую помощь из расчета 50 тыс. рублей на человека. Тем не менее жители окрестных сёл, пострадавших от селевого потока, были обделены вниманием властей.

В конце августа бездействие властей по устранению последствий стихии в поселке Краснокаменка (Кызылташ) в местных коммунальных службах оправдали тем, что работы много, а людей и техники не хватает — но всё-таки пообещали в обозримой перспективе справиться с задачей.

При этом пострадали не только объекты на частных территориях — стихией был разрушен бетонный мост через реку, многие дороги были подмыты водой. Несмотря на это, по словам местных жителей, никакой помощи от властей так и не поступило — им приходится собственными силами убирать грязь и мусор возле своих домов и на улицах уже второй месяц.

Что же касается финансовой помощи, то всем, у кого пострадало имущество, пообещали заплатить не более 10 тыс. рублей на одного человека — выплаты также решили задержать на 2 месяца и начали выдавать только сейчас.

Аналогичная ситуация с компенсациями сложилась и в поселке Отважное Кировского района, где также пообещали выдавать 10 тыс. рублей на человека, но при этом не более 30 тыс. на семью. Учитывая уровень крымских цен, такая компенсация позволит жителю закупить материалов на забор длиной 5—7 метров, констатируют пострадавшие.

Глава администрации Феодосии Сергей Фомич отказался комментировать «Примечаниям» сроки и порядок выплат и восстановительных работ и сослался на то, что в ближайшее время проведёт пресс-конференцию, посвященную этому вопросу.

Тем не менее он заверил, что по крайней мере в Щебетовке, также пострадавшей в августе от схода селя, всё-таки начались выплаты компенсаций владельцам поврежденных частных домов — общей суммой в 1 млн рублей на 40 человек. Восстановление же поврежденных объектов пока не началось — работам, которые обойдутся в 20 млн рублей, «мешают некоторые сложности», указал глава администрации.