Ярославль, 13 октября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В Ярославле у храма Ильи Пророка на Советской площади в Ярославле начался демонтажу опор освещения церкви, которые вызвали критику общественности города, а затем и негативную реакцию Министерства культуры России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Церковь Ильи Пророка в Ярославле и осветительные мачты

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на новую систему освещения ансамбля Советской площади планировали потратить потратить 17 млн рублей. Аукционная докуентация была выложена на сайте госзакупок. Еще до его завершения вокруг церкви Ильи Пророка появились восьмиметровые осветительные мачты, как сообщили власти — для «тестирования». А на сайте правительства области даже запустили голосование, чтобы выяснить как люди относятся к идее освещение храма. Ряд деятелей культуры негативно отнеслись к этой идее, поскольку мачты нарушали вид на храм.

Церковь XVII века является памятником федерального значения и градостроительной доминантой Ярославля. По запросу общественности проектную документацию рассмотрел научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры, который отклонил проект с осветительными мачтами. Там предложили рассмотреть другие варианты подсветки — например, с тротуара

«Были проведены натурные исследования для оценки воздействия на памятник истории и культуры федерального значения, а также опрос общественного мнения. Материалы исследования были направлены в научно-методический совет Министерства культуры Российской Федерации, который отклонил данный вариант подсветки храма. В настоящее время проектировщик работает над альтернативным вариантом декоративного освещения, в котором будут учтены замечания, выданные Министерством культуры. Проектные работы будут завершены до конца октября», — сообщил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Благоустройство зоны ЮНЕСКО в Ярославле проводится на средства правительства Москвы, которые были направлены на проведение восстановительных работ на памятниках культуры и архитектуры, а также благоустройство исторического центра.