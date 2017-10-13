Ярославль, 13 октября, 2017, 10:48 — ИА Регнум. На традиционном пятничном общегородском совещании мэр города Ярославля поручил городским службам и подрядчикам считать опавшую листву снегом и тренироваться на ее уборке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка опавшей листвы приравнена к снегопаду

Владимир Слепцов раскритиковал глав районных администраций за плохую уборку опавших листьев.

«Понятно, что сдувает. Вы кончайте здесь утомлять своими разговорами, что это все сдуло. Тренируйтесь. Сейчас листва — это снег фактически. Вам снег-то будет выпадать раз в десять дней, что ли? Через каждые два часа будет идти. И что, вы снег не будете убирать?» — грозно спросил мэр.

Он поручил провести тренировки и бросить на это все силы и средства.

«Тренируйтесь! Когда наступит снегопад, а он у нас всегда наступает внезапно, мы будем не готовы» — отметил Владимир Слепцов.

На это глава департамента городского хозяйства мэрии Михаил Кузнецов ответил, что тренировки уже начались со вчерашнего дня.

«По Заволжскому району есть замечания. Мы сейчас будем делать тренировки ежедневно по нескольку раз в день. Другими словами, будем тренировать подрядчика для того, чтобы он плавно вошел в зиму уже подготовленным» — сказал Михаил Кузнецов.

Мэр города поручил усилить эту работу и держать ее на контроле.