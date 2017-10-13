Ярославль, 13 октября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов отверг обвинения в грубости в отношении представителей общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области». Это произошло 12 октября на повторной встрече с представителями многодетных семей и общественниками в мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после встречи днем ранее заместитель председателя организации Елена Воронина на своей странице в соцсети разместила текст, где обвинила мэра в хамстве и нежелании предоставлять многодетным земельные участки в городе в аренду без торгов. Такое право предполагает региональный закон, принятый год назад. Сама Елена Воронина на повторной встрече не присутствовала. Владимир Слепцов на просьбу прояснить, была ли грубость, ответил, что «негатив, грубость — это не соответствует действительности» и не стал извиняться. Между тем мэр подтвердил, что диалога фактически не получилось, но вину на это возложил на другую сторону: «Я говорю одно, они говорят свое».

Владимир Слепцов и директор департамента архитектуры и земельных отношений Ярославля Александр Скворцов пояснили позицию мэрии. Закон о бесплатном предоставлении земель многодетным действует с 2011 года. В населенных пунктах для индивидуального жилищного строительства землю могут получить семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За годы действия закона в Ярославле многодетным выделено 106 участков, на очереди стоят еще 394 семьи.

Однако в 2016 год Ярославская областная дума приняла внесенный губернатором закон, согласно которому многодетные семьи могут получить землю иным порядком: сначала оформив аренду на нее. При этом никаких ограничений в виде нуждаемости нет. Арендованная земля, согласно областному закону, может быть использована и для индивидуального жилищного строительства. При этом найти свободный земельный участок и подать заявку на него семья может самостоятельно. Возник конфликт — 394 семьи стоят в очередь на участки в собственность, которые должны сформировать местные власти, а землю в аренду с дальнейшим оформлением ее в собственность можно получить без очереди, если семья ее найдет сама. Мэр Ярославля назвал такую ситуацию несправедливой, сообщив, что свободной земли в городе нет. Сотрудники мэрии утверждают, что опыт получения земли в аренду другими категориями говорит о том, что на полученной таким образом земле появляются не индивидуальные жилые дома.

«Часть участков получили ветераны, но там сейчас стоят многоквартирные жилые дома. При этом они оформлены как индивидуальные, и у владельцев квартир нет право собственности на квартиру, а есть доля в общем имуществе. Аренда — это зыбкий путь, который позволяет получить земельные участки в Ярославле, но не позволяет построить на них жилье. В последние 3−4 месяца активизировались люди, чтобы получить печальный опыт, в котором хотят кого-то обвинить. Смотрят кадастровую карту, зовут кадастрового инженера, платят деньги и приносят документы в департамент. Им объясняют, что по выбранному участку проходят коммуникации, или это рекреационная зона, либо есть права собственности, которые возникли до 1990 года и не отражены в реестре, или зона, которая не предусматривает индивидуального жилищного строительства», — сказал директор департамента архитектуры и земельных отношений Ярославля Александр Скворцов.

В мэрии говорят, что самостоятельно найти земельные участок в городе неподготовленному человеку невозможно, и многодетные семьи стараются напрасно. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM учредитель общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Наталья Верешко, право на получение земли в аренду в Ярославле у многодетных есть, и они хотят этим правом воспользоваться. По словам Верешко, всего заявления на получение земли в аренду подали около 20 семей, но все они получили отказ.

«Нам говорят, что землю в аренду просят те, кто не нуждаются в улучшении жилищных условий. Но просят и те, кто нуждается, потому что это более короткий путь. Нам говорят, что земли нет, но это не так. Земля есть, причем мы не претендуем на рекреационные зоны, или на участки, которые мэрия может продать для пополнения бюджета. Мы все понимаем, но все равно получаем отказы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Верешко.

Участники встречи в мэрии Ярославля договорились о создании рабочей группы для разрешения конфликтной ситуации. Звучало предложение о корректировке областного закона, механизм применения которого в городе вызвал такие сложности.

«Мы должны вести разговор не о выделении земли многодетным, а о предоставлении им квартир, потому что, даже получив землю, многодетной семье трудно построить на ней самостоятельно жилой дом», — сказала участница встречи, председатель комиссии по социальной и демографической политике Общественной платы Ярославской области Светлана Лягушева.