Ярославль, 13 октября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Сегодня на традиционном пятничном общегородском совещании мэр поднял вопрос о дальнейшей судьбе чугунного фонтана, который был демонтирован в Демидовском сквере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Яна Левина Чугунный фонтан, демонтированный при благоустройстве сквера

Владимир Слепцов поинтересовался — когда будут консервировать на зиму новый фонтан, на что ему ответили, что это произойдет на следующей неделе.

«Аккуратненько сделайте консервацию, там у нас скоро ярмарки будут проходить, потом масленицы, чтобы никто не повредил и не сломал его. А старый фонтан где у нас? У нас ведь кто-то просил эту чашу? Музей «Эмалис»? Отдали им?» — спросил мэр.

Как выяснилось, фонтан действительно просил музей «Эмалис» в Заволжском районе для того, чтобы смонтировать его и установить. Правда, пока не решен вопрос с конкретным местом.

«Вот я смотрю на вас… До чего же вы чиновники с большой буквы. Неделю назад чашу просил музей, хотел сделать фонтан. Хорошо, дадим. Он в САХе стоит. И вот вы вторую неделю ее как будто несете на плечах. Надеюсь, донесем. Так кто-нибудь донесет им туда чашу? Один день работы — загрузили в машину, отвезли, все. Когда передадите?» — спросил мэр у подчиненных. Те ответили, что пока сам представитель музея не приезжал для осмотра фонтана.

Тогда мэр потребовал от сотрудников САХа поддержать энтузиазм музейщиков и самим привезти их на место.