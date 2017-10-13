Москва, 13 октября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Успешное строительство моста через Керченский пролив позволит РФ быть одним из мировых лидеров в области строительства и продумывать новые объекты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

«Построим мост Сахалин — Япония, а в перспективе и Чукотку с Аляской соединим», — сказал депутат Госдумы.

Успехи в строительстве Крымского моста помогут соединить Сахалин с материковой Россией, согласен руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Мы впереди, и мы сегодня можем строить не только такие объекты (как в Крыму), но впереди еще замечательный объект, который соединит Сахалин и Россию», — отметил парламентарий.

Читайте также: Лидеры фракций Госдумы оценили мост через Керченский пролив

Россия и Япония обсуждают возможность совместного строительства автомобильно-железнодорожного перехода, который соединит Хоккайдо и южную часть Сахалинской области, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе третьего Восточного экономического форума. По словам вице-премьера, Россия уже готова начать свою часть работы — довести железную дорогу до тихоокеанского побережья и построить переход от материка до Сахалина.