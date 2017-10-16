Москва, 16 октября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. В Московском регионе близится к завершению реконструкция Горьковского шоссе. Согласно плану, в районе Балашихи на трассе М7 будет три транспортных развязки. Две из них уже ввели в эксплуатацию: одну в районе дивизии Дзержинского, вторую в районе ул. Советской. Также почти готова третья развязка на пересечении с Леоновским шоссе. Сейчас строители устанавливают вдоль эстакад шумозащитные экраны. Движение на новых участках запускают по мере готовности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строители разобрали воздушный переход

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция Горьковского шоссе в Москве

Город Балашиха находится к востоку от Москвы. До начала реконструкции шоссе оно отличалось огромными пробками: пятикилометровый участок можно было преодолевать более часа. Так, основной затор создавали те, кто поворачивал в Балашиху. Причём к большой очереди на светофоре добавлялись транзитный авто и поток следующих на дачи летом. Также шоссе отличалось большим количество регулируемых наземных переходов и регулируемых пересечений. В итоге заторы на дороге формировались уже к 6 часам утра.

Планируется, что после запуска новых участков максимальная скорость движения по трассе ощутимо возрастёт, что разгрузит движение в районе города. Появятся сквозные безсветофорные эстакады, количество полос в отдельных местах увеличится до десяти, вырастет пропускная способность. Потоки автомашин разделит путепровод: городской транспорт уйдет по эстакаде на местные дороги, а транзитный будет перемещаться без светофоров по второму этажу шоссе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM DSCF3420

Напомним, строительство новых участков и реконструкцию основного шоссе начали в 2014 году. Третью эстакаду по графику планируют открыть для движения 1 ноября 2017 года. Всего в работах задействованы более 400 человек.