Вашингтон, 13 октября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Российские флаги, снятые властями США со зданий консульства России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, Госдеп хранит в безопасности, заявила журналистам на брифинге представитель дипломатического ведомства США Хизер Науэрт.

Флаг России

По ее словам, флаги находятся в безопасности, их хранят. Кроме того, «российские флаги со здания российского консульства в Сан-Франциско были спущены с уважением», уточнила дипломат.

«Российские власти уведомлены, что мы сможем вернуть эти флаги, когда это будет удобно», — сказала Науэрт, пояснив, что в мире нет страны, которая с большим почтением, чем США, относится к флагам — как к своему, так и к флагам других наций.

Дипломат вновь напомнила позицию властей США: снятие российских флагов законно. И их готовы без промедлений вернуть. Тем не менее, на вопрос, почему флаги были сняты со зданий, Науэрт не ответила, сказав, что не знает.

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Москва расценила такие действия как недружественные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия американской стороны недружественные и направлены на подрыв отношений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что американские чиновники устраивают «произвол», направленный на подрыв двусторонних отношений. Также в МИДе заявляли, что это надругательство над государственным символом и Москва готова к ответным действиям.

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В Госдуме потребовали расследования инцидента, призвав международных правозащитников и парламентариев из других стран обратить внимание на «криминальные действия» американских властей.

В рамках дипломатического обострения российско-американских отношений власти США распорядились убрать флаги с российского генерального консульства в Сан-Франциско и со здания торгового представительства в Вашингтоне. Флаги сорвали 11 октября.

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В связи с этим Совет Думы принял решение отложить поездку делегации депутатов Госдумы в США в связи со снятием флагов с дипзданий. В состав делегации депутатской группы по связям с Конгрессом США входят Инга Юмашева, Вячеслав Фетисов, Артем Туров и Максим Сураев.

посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ответственность за снятие американской стороной флагов РФ в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне «лежит исключительно на официальном Вашингтоне». В связи со снятием российских флагов американской стороне направлен решительный протест.