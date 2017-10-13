Манила, 13 октября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что в случае его смерти следует винить Центральное Разведывательное Управление США, сообщает 13 октября Anadolu.

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«Что касается меня, я скажу филиппинцам: если я умру, то вините Америку. Вините ЦРУ», — подчеркнул Дутерте.

Президент Филиппин обвинил американскую разведку в том, что она стоит за организацией масштабной критики, обрушившейся на страну, по поводу борьбы правительства с наркоторговлей.

Подобное обвинение в адрес разведывательной спецслужбы США не первое в карьере Дутерте, так в сентября 2016 года президент заявлял о том, что ЦРУ готовит на него покушение.

Лидер Филиппин также отметил, что он не нравится американцам, также как не нравился Саддам Хусейн в Ираке, Муамар Каддафи в Ливии и Башар Асад в Сирии.

Напомним, на Филиппинах находятся военные базы США, что, как отмечают эксперты, упрощает задачу ведения разведки. О вмешательстве ЦРУ во внутренние дела страны сообщается с начала 1960-х годов.