Москва, 13 октября, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Нефть сорта Brent 12 октября не смогла дотянуться до уровня $57 и по итогам невнятных внутридневных колебаний просела на 0,6%, причем в моменте снова уходила под отметку $56, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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Настроения игроков в последние дни ухудшаются из-за опасений нового витка сланцевого бума в США и недостаточно добросовестного выполнения обязательств странами ОПЕК+.

«На фоне этих фундаментальных страхов локальные факторы не в силах оказать заметного воздействия на динамику черного золота. В отличие от API, vинистерство энергетики США рапортовало о сокращении запасов сырой нефти на 2,7 млн баррелей против прогноза — 2,4 млн. Более того, упали и объемы добычи, на 81 тыс. баррелей в сутки», — привел цифры эксперт.

Впрочем, участников рынка расстроил довольно масштабный прирост запасов бензина на 2,5 млн баррелей при прогнозе символического подъема на 200 тыс. баррелей.

«Не помогли активу и сообщения о том, что в сентябре Россия выполнила свои обязательства в рамках сделки на 106%, сократив добычу на 318 тыс. баррелей в сутки», — сказал Мащенко.

Впрочем, с начала 2017 года средний процент выполнения условий соглашения Россией составил менее 80%. А есть учесть, что недавно страны ОПЕК сообщили, что в сентябре увеличили добычу, то опасения игроков относительно дисциплины в картеле выглядят действительно оправданными.

«В краткосрочной перспективе Brent может не найти поводов для привлечения спроса, особенно если позиции доллара укрепятся. С этой точки зрения будет важна сегодняшняя (13 октября) статистика по инфляции и розничным продажам в США, которая попадет под особенно пристальное внимание рынков после неагрессивного протокола заседания Федрезерва», — отметил эксперт.

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