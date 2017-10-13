Чита, 13 октября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Забайкальский краевой краеведческий музей в составе делегации из Китая посетил внучатый племянник генерального секретаря ЦК КПК Мао Цзэдуна — председатель культурного фонда «Красные воспоминания» Шао Юнь Шань, а также профессор Пекинского университета Лянг Юй.

Министерство культуры Забайкальского края Краевой краеведческий музей имени А.К.Кузнецова. 12.10.2017

Как сообщает министерство культуры Забайкальского края, гости музея познакомились с историей и природой Забайкалья, с традициями и культурой народов, исконно проживающих на его территории, с историей освоения края. Также участники делегации осмотрели экспозицию, посвящённую советско-китайским отношениям, которая работает в рамках маршрута «Красный туризм» в Чите.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае с недавних пор началось развитие «красного маршрута», ориентированного, в первую очередь, на туристов из сопредельного Китая. Среди объектов «красного маршрута» — памятные места, связанные с пребыванием лидеров Центрального комитета компартии Китая в Чите; краеведческий музей, где работает выставка «Образ жизни советский»; специальная выставка, посвященная «красному» туризму; экспозиции в военно-историческом музее Дома офицеров; военная техника в парке ОДОРА; музей декабристов; музей Леонида Брежнева в Песчанке и ряд других.

Министерство культуры Забайкальского края Краевой краеведческий музей имени А.К.Кузнецова. 12.10.2017

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Несмотря на то, что СССР более не существует, да и в китайской компартии от марксизма-ленинизма осталось не так много, жители Поднебесной продолжают проявлять живой интерес к советскому периоду российской истории. На этот запрос с готовностью откликается далекий от идеологических размышлений и споров бизнес, способный (особенно при поддержке властей) монетизировать чужой интерес. Более того, интерес китайцев к «красному периоду» стимулируется в КНР на государственном уровне. «Чтобы не отрывались от корней и, глядя на соседа, гордились тем, что в родном Китае «базис» разрушен не был, а была лишь реформирована «надстройка», — отмечают эксперты.

Добавим, что в связи с ослаблением рубля Россия в целом и приграничные регионы в частности стали привлекательными для туристов из КНР. Так, по данным Ростуризма, за первые полгода 2017-го турпоток из Китая только по безвизовому направлению увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в отдельных регионах число гостей из КНР выросло сразу на 200%.