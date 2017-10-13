Вашингтон, 13 октября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Аудиозапись с предполагаемым звуком «акустической атаки», которой подвергались дипломаты США в посольстве на Кубе, была опубликована 13 октября агентством Associated Press.

Сверчок

«Звучит, будто это трели множества сверчков. Высокочастотное дребезжание, но от чего? Издается волнообразно и даже искажается», — описывают в агентстве находку.

По данным издания, такой звук не является опасным при обычном прослушивании. Эксперты и медики не знают звучания, которое может нанести физический вред, если прослушивание длится недолго, и звук воспроизводится с помощью стандартного оборудования, такого как мобильный телефон или компьютер.

«Какое устройство произвело оригинальный звук, остается неизвестным. Американцы, пострадавшие в Гаване, сообщали, что звуки нанесли серьезный вред здоровью», — сообщает издание.

Напомним, о жертвах «акустической атаки», якобы осуществленной властями Кубы, в августе 2017 года заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. По ее словам, в результате воспроизведения данного звука был нанесен ущерб здоровью как минимум 16 американских дипломатов и членов общины посольства в Гаване.

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В сентябре министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и предостерег американского коллегу от принятия «поспешных решений, не подкрепленных убедительными доказательствами».

12 октября официальный Науэрт сообщила, что подлинность аудиозаписи «акустических атак» Кубы на американских дипломатов не подтверждена, но расследование продолжается.