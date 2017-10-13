Пекин, 13 октября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором Китая, по состоянию на 13 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США достиг 6.5866 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта ослабла на 58 базисных пункта.

23yy.com Юань

В заявлении главного финансового регулятора КНР отмечается, что изменения курса не влекут последствий для темпов восстановления национальной экономики. В качестве причины продолжающегося ослабления юаня Пекин рассматривает финансовую активность третьих стран, пишет «Чжунго жибао»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 12 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5808 юаня за доллар.