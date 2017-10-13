Махачкала, 31 марта, 2024, 06:33 — ИА Регнум. В двух районах Дагестана представители силовых ведомств 31 марта начали проводить оперативные мероприятия. О введении режима контртеррористической операции (КТО) сообщили в ФСБ республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«С 5:35 введён режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», — пояснили в ведомстве.

В период проведения КТО и до особого распоряжения на этих территориях будет действовать ряд спецмер и временных ограничений.

В оперативном штабе Дагестана также обратились к населению с просьбой о бдительности и оказании поддержки правоохранителям в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, в Сети появились кадры перестрелки спецназа Федеральной службы безопасности России с боевиками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время проведения контртеррористической операции в городе Карабулаке в Ингушетии.

О введении режима КТО в границах четырёх улиц в городе Карабулаке в Ингушетии стало известно 2 марта.

Были нейтрализованы шестеро бандитов. Личности боевиков предварительно установлены. Боевики пытались сбежать от спецназа через окно, но попытка закончилась провалом. Позднее сообщалось, что силовики проводят зачистку квартиры, в которой скрывались блокированные боевики.

На месте боестолкновения было обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов в ходе операции не было, никто из мирных граждан не пострадал.