Москва, 13 октября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. 56% жителей России считают, что положение дел в российской армии хорошее, 24% — удовлетворительное и лишь 5% опрошенных заявили, что дела идут плохо. Таковы данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Mil.ru Призывники

88% граждан уверены, что Вооруженные силы РФ способны обеспечить безопасность страны, а боеспособность российской армии повышается (75%). 7% сомневаются в этом.

На сегодняшний день престиж военнослужащего в обществе высокий (62%). 12% думают инааче. 60% опрошенных (+22 за пять лет) считают, что в последнее время престиж военного растёт.

Считают срочную службу в армии «школой жизни» 76% опрошенных, по мнению 15% (среди молодежи — 25%), это потерянные годы.

69% жителей России полагают: каждый молодой человек обязан пройти службу в армии.

30% опрошенных (среди молодых — 41%) придерживаются убеждения, что молодой человек должен иметь право самостоятельно решать, служить ему в армии или нет.

По мнению большинства (56%) молодые люди сегодня по большей части не хотят служить в армии.

Что касается дедовщины, почти половина участников опроса (49%) уверены, что за последние 10−15 лет дедовщины в армии стало меньше. 33% затруднились ответить.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 24 сентября 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в России начался осенний призыв на службу в Вооруженные силы РФ. В армию планируется призвать 134 тыс. человек. Министр обороны Сергей Шойгу потребовал не направлять на службу граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами.

Читайте также: Шойгу потребовал не направлять на службу граждан со слабым здоровьем