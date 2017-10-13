Пермь, 13 октября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. В Пермском крае утверждены расчётные показатели по материальным расходам на содержание работников в государственных органах региона, органах госвласти Прикамья на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно данным документа, опубликованного на сайте правовой информации, ежегодно в течение ближайшей трёхлетки на содержание губернатора из региональной казны планируется тратить по 11 500 000 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Вторым по величине расходов значится председатель краевого правительства — 9 млн рублей. Интрига в том, что в Прикамье правительство возглавляет сам губернатор.

Руководитель представительства Пермского края при правительстве РФ обойдётся бюджету в 700 тыс. рублей в год, руководитель администрации губернатора Пермского края — в 3 801 400 рублей, а каждый заместитель администрации губернатора — в 2 500 000 рублей.

Расходы на обеспечение выполнения функций каждого из заместителей председателя правительства составят 1 700 000 рублей в год. Стоит отметить, что, судя по расчётным показателям, советы ценятся. На советника председателя правительства, советника губернатора и советника руководителя администрации губернатора в бюджете запланируют по 1 348 598 рублей в год на каждого. Насколько советы этих представителей органов госвласти действительно окажутся ценными, предстоит оценить на практике жителям края. Примечательно, что содержание министров обойдётся казне дешевле, чем советников, — по 700 тыс. в год.

Среди министров особняком стоит глава Коми-Пермяцкого округа — министр Пермского края. На его содержание запланировано 1 069 200 рублей.

Напомним, что, согласно проекту основного финансового документа Пермского края, сумма доходов краевого бюджета прогнозируется в 2018 году в размере 115 618 388,9 тыс. рублей, расходы — 121 569 784,7 тыс. рублей; в 2019 году доходы — 118 944 406,2 тыс. рублей, расходы — 128 016 347,8 тыс. рублей и в 2020 году доходы — 122 834 935,4 тыс. рублей, расходы — 128 632 267,6 тыс. Дефицит в 2018 году прогнозируется в размере 5,79% к собственным доходам бюджета, в 2019 году — 8,43%, 2020 году — 5,20%. Расходы на содержание государственных органов Пермского края, предусмотренные проектом бюджета на ближайшие три года, в среднем ежегодно составят 3,5 млрд рублей.