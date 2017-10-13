Вашингтон, 13 октября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Американская компания Staples стала третьей в числе отказавшихся от продажи продуктов «Лаборатории Касперского», передает 13 сентября Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Как утверждается в публикации, компания может быть связана с российскими шпионскими агентствами.

Касперский

Информация о продажах антивирусного софта была удалена с сайта ритейлера, а продукты на дисках начали изыматься из магазинов накануне, подтвердил информацию представитель Staples Inc.

В прошлом месяце прекратить продажу продуктов «Лаборатории Касперского» пообещали ритейлеры Best Buy Co и Office Depot. Это произошло после того, как в США был наложен запрет на использование программ российской компании в госучреждениях. В соответствии с положением департамента национальной безопасности США, все агентства, использующие любые продукты Касперского, должны найти им альтернативы.

Читайте также: Власти США велели всем госучреждениям отказаться от антивирусов Касперского

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Лаборатории Касперского» отвергли обвинения американской стороны и согласились предоставить министерству внутренней безопасности США дополнительную информацию, чтобы подтвердить необоснованность обвинений в адрес компании.

В компании подчёркивают, что предоставляют свои продукты и услуги правительствам по всему миру для обеспечения их защиты от киберугроз, но не имеют «никаких противоречащих этике связей ни с одним правительством, в том числе российским».