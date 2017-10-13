Вашингтон, 13 октября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. США выходят из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом 12 октября объявил Госдепартамент США.

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«Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО», — говорится в заявлении ведомства.

По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, такое решение Вашингтон принял в связи с необходимостью реформы и «антиизраильской предвзятостью» организации.

При этом Науэрт отметила, что решение выйти из ЮНЕСКО американским властям далось нелегко и отражает обеспокоенность США растущей задолженностью по членским взносам в организацию. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

В свою очередь Ирина Бокова выразила от лица организации сожаление о выходе Америки из ЮНЕСКО:

«В роли генерального директора ЮНЕСКО я глубоко сожалею в связи с решением США покинуть ЮНЕСКО, о чем я узнала из официального письма американского госсекретаря Рекса Тиллерсона».

Бокова также напомнила, что еще в 2011 году, когда США решили приостановить свое финансовое участие в организации, она говорила, что «ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и США никогда не были важны для ЮНЕСКО».

Напомним, о решении Вашингтона выйти из ЮНЕСКО издание Foreign Policy сообщило еще 11 октября. По его данным, Тиллерсон принял такое решение несколько недель назад. В конце сентября он заявил об этом президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который прибыл на открытие Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Официальное же объявление о выходе страны из организации должно было состояться «не раньше начала следующей недели».