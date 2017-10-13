Казань, 13 октября, 2017, 07:09 — ИА Регнум. Обанкроченный банк, входивший в негласную банковскую группу «Татфондбанка», в поисках средств для гашения долгов перед кредиторам решил взыскать часть необходимой суммы со своей «дочки». ООО «Татагропромбанк» обратился с иском в Арбитражный суд Татарии и требует со своей «дочерней» компании — ООО «ТАПБ Инвестиции» солидарно 106,92 млн рублей. При величине активов банка 953,9 млн рублей сумма иска является существенной. Предварительные слушания назначены на 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск подан 10 октября, среди соответчиков ООО «ТАПБ Инвестиции», ООО «Тандем-Д» и ООО «Адара». В ООО «ТАПБ Инвестиции», созданном в феврале 2011 года, банку-истцу принадлежит 5,89% доли. Остальная часть ООО — собственность гендиректора Альфии Куряевой. Основной вид деятельности банковской «дочки» — денежное посредничество.

Второй ответчик — ООО «Тандем-Д» известно тем, что реализовало в Казани ряд крупных проектов, среди которых — торгово-развлекательный комплекс «Тандем», ЖК «Экопарк Дубрава».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Тандем-Д» создано 29 ноября 2004 года. Уставной капитал — 10 тыс. рублей, гендиректор с 29 июня 2016 года — Дмитрий Бусыгин. Учредитель с сентября 2016 года — АО «Ипотечное агентство РТ», учреждённое министерством земельных и имущественных отношений РТ и ОАО «Татстрой».

Напомним, АО «Ипотечное агентство РТ» является акционером обанкроченного «Татфондбанка» (ТФБ). Его доля — 7,49%. А «Татагропромбанк» в свою очередь на 46,58% является собственностью ООО «Новая нефтехимия», конечным совладельцем которого является экс-председатель правления ТФБ.

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Последний участник дела — ООО «Адара» имеет тот же юридический адрес, что и ООО «Тандем-Д». «Адара» создана 30 января 2014 года, основная деятельность компании — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Уставной капитал — 201 млн рублей, учредители — ООО «Партнёр» и ООО «Позитив». Гендиректор — Альберт Габидуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила, что выявлены факты вывода ликвидных активов руководством и владельцами банка. Вывод активов происходил через «кредитование компаний с сомнительной платёжеспособностью». Среди заёмщиков были и те, что находились под контролем сотрудников банка.

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В последующем кредитные средства направлялись «на предоставление займов третьим лицам и аффилированной банку компании для приобретения ценных бумаг, земельных участков и погашения задолженности по договорам купли-продажи земельных участков перед широким кругом контрагентов».

Данная информация ЦБ РФ, куда АСВ передало материалы, направлена в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

ООО «Татагропромбанк» было признано банкротом 22 мая 2017 года. Его долги перед кредиторами превышают 1,68 млрд рублей.