Тампа, США, 13 октября, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Клуб НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу «Тампы».

Resolute Никита Кучеров

В первом периоде «Тампа» вышла вперёд благодаря голам Слейтера Коккока и Виктора Хедмана. У «Питтсбурга» отличился Джейк Гюнцель.

Во втором периоде команды забили на двоих пять шайб. В составе «Тампы» отличились Стивен Стэмкос, Никита Кучеров и Слейтер Коккок, оформивший дубль. За «Питтсбург» шайбы забросили Конор Шири и Брайан Раст.

В третьем отрезке матча «Питтсбургу» удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Мэтта Ханвика.

Отметим, российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл весь матч, а нападающий Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевым пасом. Евгений Малкин, играющий в составе «Питтсбурга» результативными действиями не отметился.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)