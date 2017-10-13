Петропавловск-Камчатский, 13 октября, 2017, 06:48 — ИА Регнум. В Камчатском крае вулкан Шивелуч 13 октября выбросил столб пепла высотой до 2 км. Пепловый шлейф распространился ещё на 105 км. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

NASA Извержение вулкана Шивелуч. Снимок из космоса

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Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч распространился в восточном направлении на 105 км — в сторону залива Озёрного. Населённые пункты в той местности отсутствуют, поэтому выпадения пепла не зафиксировано.

На данный момент в районе вулкана, по официальным данным спасателей, туристических групп нет. К Шивелучу не рекомендуют водить туры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее камчатский вулкан Шивелуч был активен 11 октября. Утром он выбросил столб пепла высотой 8 км. Высота самого вулкана — 3,3 км. В этот же день у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.