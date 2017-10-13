Вашингтон, 13 октября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Российско-турецкая договоренность о поставках зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» заставила Североатлантический альянс нервничать, сообщала Кей Бейли Хатчисон, постоянный представитель США при НАТО, пишет The Washington Post.

Mil.ru ЗРК С-400

По словам Хатчисон, тревога связана со спецификой С-400:

«Это вызвало немало беспокойства в НАТО, поскольку они не совместимы с системами ПВО, которые использует альянс. Это проблема».

Американский представитель напомнила, что Анкара — ключевой партнер США.

Напомним, давнее намерение Турции приобрести у России партию С-400 начало осуществляться. В минувшем месяце Анкара перечислила часть денег по соответствующему договору.

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Свое недовольство по поводу этой сделки выразил Пентагон. 6 октября Мишель Балданза, официальный представитель Пентагона, заявил, что тревога Вашингтона связана с угрозой оперативной совместимости с американскими оружейными системами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ни у кого нет права критиковать Анкару и Москву за военно-техническое сотрудничество.