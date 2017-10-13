Казань, 13 октября, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Став в сентябре 2017 года победителем аукциона на реконструкцию домашнего стадиона футбольного клуба «Рубин» в Казани, ГУП, для которого строительные работы не являются профильной деятельностью, через месяц после этого передало контракт на субподряд в рамках закупки у единственного поставщика. Цена контракта при этом снизилась на 16,17 млн рублей — вместо 104,86 млн до 88,69 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Бисмарк Центральный стадион Казани

Договор на субподряд был заключён с ООО «Восток-С», второй стороной является ГУП «Татлизинг». Последнее стало единственным участником торгов, проведённых ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» 14 сентября 2017 года. На них также в качестве лота была выставлена реконструкция Центрального стадиона, но цена лота составляла 104,86 млн рублей. А уже 9 октября «Татлизинг» провёл закупку у единственного поставщика в лице ООО со снижением суммы по этому контракту до 88,69 млн рублей. Заказчиком по контракту также является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», а ГУП выступает в качестве подрядчика.

«Стоимость выполненных работ определяется с учётом коэффициента снижения начальной цены договора 0,995 полученного в результате аукциона заказчика», — отмечается в контракте.

Оплата работ будет произведена из средств республиканского бюджета. Завершить реконструкцию стадиона должны до 30 мая 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП «Татлизинг» создано 21 марта 2006 года. Основной вид деятельности — финансовая аренда (лизинг/сублизинг). Уставной капитал — 174,1 млн рублей, учредитель — министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарии. Гендиректор — Нияз Ситдиков.

ООО «Восток-С» создано 12 февраля 2013 года. Уставной капитал — 10 тыс. рублей, учредитель и он же гендиректор — Олег Новосельский. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Кроме данного ООО, Новосельский является соучредителем ТСЖ «Пушкинский» в Казани и гендиректором ООО «Интелкомплект+».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион Центральный, расположенный у площади Тысячелетия, открыт 25 июня 1960 года. В 2010 году УЕФА присвоило ему высшую четвёртую категорию.

В 1962—1967 годах стадион был домашней ареной хоккейного клуба «Ак Барс», тогда носившего название «Спортивный клуб имени Урицкого». В августе 2007 года при стадионе возвели футбольно-атлетический манеж. А в 2013 году на Центральном стадионе прошёл легкоатлетический турнир Летней Универсиады 2013 года.