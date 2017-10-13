Москва, 13 октября, 2017, 05:22 — ИА Регнум. Подстегивания инфляции в связи с санкцией российских банков «Открытие» и Бинбанк не прогнозируется, сообщила журналистам Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Комментируя ситуацию с крупными российскими банками «Открытие» и Бинбанк, представитель регулятора отметила, что на инфляции санация банков не отразится:

«Эффекта на инфляцию от этих действий не будет. Мы сейчас вполне хорошо контролируем инфляцию. Я думаю, что даже эффекта на процентные ставки какого-то материального мы не увидим».

Что касается планов регулятора по снижению ключевой ставки, вопрос не решен:

«Это мы посмотрим, обсудим. Но сейчас выглядит так, что влияние этого фактора на что бы то ни было достаточно незначительное».

Напомним, Бинбанк и «Открытие», входящие в двадцатку крупнейших российских кредитных организаций, находятся под санацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября первый заместитель главы Банка России Дмитрий Тулин заявил, что Бинбанк в будущем могут присоединить к «Открытию».

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