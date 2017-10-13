Вашингтон, 13 октября, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила выделение дополнительных средств из бюджета территориям, пострадавшим от стихийных бедствий за последние месяцы, сообщает USA Today.

Деньги

Ожидается, что Сенат на следующей неделе также поддержит законопроект, подразумевающий выделение $36,5 млрд на борьбу с последствиями ураганов в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, штатах Флорида и Техас

Кроме того, ряд ассигнования предусмотрен для борьбы с последствиями разрушительных пожаров, охвативших Калифорнию.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на штат Техас в конце августа. Его жертвами стали 82 человека.

В начале сентября на острова Карибского моря и во Флориду пришел ураган «Ирма», который унес жизни 124 человек.

19 сентября ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария», который унес жизни 34 человек.

По официальным оценкам, ущерб от последних ураганов в США и Пуэрто-Рико превышает $200 млрд.

К ущербу от ураганов вскоре добавятся миллиарды, которые государство и граждане США теряет из-за разрушительных лесных пожаров в Калифорнии, где от огня уже погибли 29 человек. С начала «сезона пожаров» в штате выжжено 34,5 тысяч квадратных километров территории.