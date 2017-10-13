Москва, 13 октября, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Требования энергосбережения для бытовой техники могут быть введены в странах Евразийского экономического союза, в том числе и в России, 13 октября со ссылкой на данные Росстандарта пишет газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Уточняется, что разработка нового техрегламента уже ведется. При этом предполагается применить 54 ГОСТа РФ.

В результате энергопотребление удастся снизить на 35−40%. Чтобы добиться этого результата, производители бытовой техники вынуждены будут применять энергосберегающие технологии.

Как сообщает издание, уже утверждено 20 стандартов, а еще 34 будут приняты к концу года. Нововведение официально вступит в силу в 2018—2019 гг.

Новые стандарты энергосбережения касаются таких приборов как стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники, тепловые насосы. Также это касается телевизоров, мониторов, осветительных приборов.

«Если все страны ЕАЭС — Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения — одобрят включение российских стандартов в технический регламент, то они будут обязательны к исполнению, — сообщает издание. — ГОСТы носят только рекомендательный характер».

Между тем энергосберегающие стандарты могут сказаться на стоимости приборов, указал Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

«Чем выше энергоэффективность электроприборов, тем они дороже. Сейчас каждый может сделать выбор в пользу того или иного товара, — пояснил он. — Если регламент будет принят, то такого выбора население будет лишено, а это значительно может ударить по карману бедных слоев населения».

Читайте также: Нашла коса на камень: почему энергосбережение в России неэффективно?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэнерго РФ до конца 2017 года может разработать проект запрета производства и продажи ламп накаливания мощностью более 50 Вт. Меду тем заместитель председателя профильного комитета Госдумы Валерий Селезнев считает, что для людей это окажется слишком дорого.