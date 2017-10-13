Благовещенск, 13 октября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. В амурском городе Сковородино открыта новая вертолётная площадка для санитарной авиации. Первым бортом были эвакуированы два пациента, в том числе 8-летний ребёнок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Hamish Bain Вертолётная площадка

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По словам главного врача Сковородинской центральной районной больницы Ольги Павловой, новая вертолётная площадка находится в восьми минутах от больницы, что обеспечивает оперативную доставку пациента в медучреждения для оказания своевременной, в том числе высокотехнологической, помощи.

Вертолётная площадка в Сковородино уже приняла первый вертолёт санитарной авиации. Борт доставил 8-летнего ребёнка и взрослого пациента для дальнейшей эвакуации в Благовещенск.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чукотского автономного округа купили первый вертолёт санитарной авиации, который обеспечит жителей труднодоступных районов региона своевременной медицинской помощью. Он должен прибыть в течение нескольких недель.