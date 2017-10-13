Лондон, 13 октября, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Чиновники Евросоюза не достигли успеха в переговорах по Brexit на этой неделе и не намерены вести разговор об экономических связях блока с Лондоном после выхода Великобритании из ЕС на следующей неделе, передает Reuters.

Brexit

Министр Дэвид Дэвис после прошедших переговоров с Брюсселем заявил, что сторонами был достигнут «значительный прогресс», однако его коллега со стороны ЕС Мишель Барнье отнесся к итогам переговоров скептически.

«У нас были технические обсуждения, которые были полезны, — сообщил Барнье журналистам. — Но… мы находимся в тупике (по экономическим вопросам — прим. ИА REGNUM ). Это крайне тревожно для европейских налогоплательщиков».

Барнье сообщил, что Европейский Совет намерен провести внутренние обсуждения вопросов экономических связей с Великобританией, и только на саммите в декабре будет возможно перейти к конкретным обсуждениям.

Напомним, процесс выхода Великобритании из ЕС официально стартовал в марте 2017 года и должен завершиться к марту 2019 года. В настоящий момент правительство Великобритании ведет переговоры об окончательных условиях «развода» с Евросоюзом.