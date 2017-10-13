Владивосток, 13 октября, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Электронные визы в свободный порт Владивосток получили свыше 3,3 тыс. человек из 16 стран. Большинство въезжающих — граждане Китая и Японии. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

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В общей сложности с начала августа одобрено 3,3 тыс. электронных виз, ими воспользовались почти 2 тыс. иностранных граждан из 12 стран. Так, чуть более 1 тыс. туристов приехали из Китая, 781 — из Японии. Жители Марокко оформили 156 электронных виз.

«Во Владивосток также приезжают граждане тех стран, с которыми у нас пока нет прямого сообщения, например, недавно в Приморье прибыл житель Мексики. Надеюсь, что электронная виза будет всё более востребованной», — отметил Павел Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, упрощённый визовый режим начал действовать 8 августа. Гражданам 18 стран открыты два пункта пропуска в Приморском крае. С 2018 года преференция распространится также на Камчатку и Сахалин, задействованы будут 11 пунктов пропуска.