Вашингтон, 13 октября, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с Россией, Китаем, Германией и Францией по вопросу «ядерной сделки» с Ираном, передает Reuters.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

По словам официального представителя Белого дома Хизер Нойерт, Тиллерсон доложил участникам международного соглашения по ядерной программе Ирана позицию президента США Дональда Трампа, которую тот намерен официально озвучить 13 октября.

«Я могу описать эти звонки как выслушивание мнений, консультации и разговоры о общих действиях в отношении плана (по ядерному соглашению — прим. ИА REGNUM )… который президент огласит завтра», — сообщила Нойерт журналистам.

Напомним, Иран и шестерка международных посредников (постоянные члены Совета безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы в июле 2015 года.

«Ядерная сделка» подразумевает снятие международных и односторонних санкций в отношении Ирана в ответ на поэтапное сворачивание Ираном ядерной и ракетной программы.

Президент США Дональд Трамп считает соглашение 2015 года противоречащим интересам Соединенных штатов. США де-факто не выполняют условия «ядерной сделки», вводя против Ирана новые санкции.