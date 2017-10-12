* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, 13 октября, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь милиции Ирака Карим аль-Нури сообщил журналистам, что иракские военные считают лидера курдов Масуда Барзани «хуже» террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Associated Press.

Kurdishstruggle Вооружённые курды

«Он более опасен, чем (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ), потому что он родом из Ирака», — сообщил аль-Нури.

Пресс-секретарь сил Народной самообороны также перечислил «преступления» Барзани и иракских курдов — помимо «сепарастистского» референдума это «оккупация» Киркука и «кража нефтяных скважин».

Напомним, город Киркук был освобожден от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исключительно силами курдских отрядов пешмерга еще летом 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в конце сентября парламент Ирака потребовал от премьер-министра Хайдера аль-Абади ввести в Киркук правительственные войска — в ответ на референдум о независимости Иракского Курдистана. Пока правительство Ирака на это не пошло.