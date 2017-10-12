Белград, 13 октября, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Посол Соединённых Штатов Америки в Белграде Кайл Скотт в своём микроблоге в Twitter выразил опасения за «имидж Сербии в США» после слов министра обороны республики Александра Вулина о том, что Сербия «хранит память обо всех, кто её защищал» во время бомбардировок НАТО в 1999 году. В правительстве Сербии в ответ обрушились с критикой на американского дипломата.

Darko Dozet После бомбардировки. 1999

«К сожалению, месяцы работы по улучшению имиджа Сербии в США могут быть подорваны одним заявлением», — написал Скотт в своём микроблоге, сопроводив публикацию ссылкой на статью The Washington Post под заголовком «Сербский министр обороны восхваляет осуждённого военного преступника».

В статье американского издания идёт речь о выступлении Александра Вулина 7 октября в городе Нише, в ходе которого он, в частности, заявил, что «время стыда прошло» и «наступает время тихой гордости, когда Сербия хранит память обо всех, кто её защищал». Министр также назвал защитников Сербии «храбрейшими из храбрых», имея в виду в том числе присутствовавшего на встрече отставного генерал-полковника Владимира Лазаревича, который командовал Приштинским корпусом армии Югославии во время войны 1999 года и был осуждён за это Гаагским трибуналом.

На слова Кайла Скотта отреагировал первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, который заявил, что «американский посол в Белграде не должен вмешиваться во внутренние дела Сербии», как не делают подобного и сербские дипломаты.

Глава МИД Сербии также подчеркнул, что Лазаревичу, как и любым гражданам, отбывшим назначенное им тюремное наказание, «ничто не запрещает включаться в политические процессы и делать заявления». В то же время, по словам Дачича, его удивляет что Вашингон не видит рисков «подрывы имиджа и угрозы отношениям» в том, что экс-командующий косовскими боевиками Рамуш Харадинай, объявленный Белградом в розыск, без проблем занимает пост премьер-министра Косово, хорватский генерал Анте Готовина назначается советником в правительстве, а суд в Сараево тем временем оправдывает Насера Орича за военные преступления в отношении сербов.

Критика со стороны американского посла вызвала возмущение и самого министра обороны Сербии. «Владимир Лазаревич — свободный человек, и моё право — уважать его борьбу и борьбу моего народа. Неужели я должен восхвалять бомбардировки и искать обоснования отделению Косово и Метохии?» — заявил он.

Вулин также подчеркнул, что «в международной политике крайне важно говорить правду». «И правда очень проста — Сербия не искала войны, не начинала её и не провоцировала бомбёжек», — заключил он.

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