Пекин, 13 октября, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Пекин займется более тесным отслеживанием успехов чиновников по улучшению качества воздуха в осенний и зимний период, сообщает 12 октября агентство «Синьхуа».

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Проверки будут проводиться на соответствие исполнению плана, выпущенного городской дисциплинарной инспекцией и надзорной комиссией.

План работ поможет городу достигнуть цели сокращения концентрации загрязняющих частит PM2.5 в воздухе на 25%, а число дней особо сильного загрязнения воздуха — на 20% соответственно в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

Целью тесного контроля является подобающее осуществление мер по борьбе с загрязнением воздуха, а также исправление ситуации плохого надзора за особо «грязными» предприятиями транспортными средствами, сжиганием угля и выброса золы.

В сентябре 2017 года в 14 районах и округах были названы руководители, ответственные за ненадлежащее исполнение указов по борьбе с загрязнением воздуха, а также преданы всеобщему осуждению.

Стоит отметить, что осенний и зимний период в Пекине является самым неблагоприятным для жителей города в виду сильнейшего загрязнения воздуха, связанного с работой отопительных котельных.

Для борьбы с загрязнением воздуха власти города и близлежащих провинций осуществляют ряд мер как административного характера, так и меры по озеленению города и перевода энергетики на более чистые энергоносители.