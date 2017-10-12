Вашингтон, 13 октября, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Подлинность аудиозаписи «акустических атак» Кубы на американских дипломатов не подтверждена, но расследование продолжается, сообщила журналистам официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

U.S. Department of State У посольства США В Гаване

«Мы не можем никаким образом удостоверить подлинность этой пленки», — сказала она.

Комментируя разбирательство, которое инициировал Вашингтон, обвинив Гавану в намеренном причинении вреда дипломатам США в 2017 году, Науэрт заявила:

«Я хочу ясно дать понять: расследование все еще продолжается, мы не знаем, что вызывает это, и мы не знаем, кто несет за это ответственность».

Напомним, Вашингтон обвинил Гавану в том, что здоровью работавших на Кубе американских дипломатов был нанесен целенаправленный вред — с помощью «акустической атаки». Предположительно, на американцев воздействовали какими-то приборами, после чего они утратили трудоспособность.

Каких-либо доказательств Вашингтон пока не представил. Тип прибора также до сих пор назван не был.

Ранее разведка США получила некую аудиозапись, о которой и упомянула Науэрт на брифинге, сообщает Associated Press.

Отметим, что «акустическая атака» послужила поводом к обострению кубинско-американских отношений. Из США решено выслать 15 кубинских дипломатов, также Вашингтон сократил свою дипмиссию на Кубе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гавана сочла это решение Вашингтона поспешным и безответственным.

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Подчеркнем, что последствия для «провинившейся» перед США Кубы получили не только дипломатическое, но и экономическое воплощение. 8 сентября американский президент Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия торгово-экономического эмбарго.

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