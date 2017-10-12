Каир, 13 октября, 2017, 02:03 — ИА Регнум. В результате атаки террористов на египетском Синае шестеро военных погибли, четверо получили ранения, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

По сообщениям военных, атака террористов произошла вечером 12 октября на окраине города Эль-Ариш. Подробности нападения не сообщаются.

Напомним, полуостров Синай в Египте является местом проведения спецоперации военных Египта против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддерживающих его местных радикальных группировок.

Теракты исламистов и нападения боевиков на военных Египта и гражданских лиц на Синае происходят регулярно.

Так, 11 сентября в результате атаки террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпосту вблизи города Эль-Ариш погибли 18 военных, семеро солдат армии Египта были тяжело ранены.