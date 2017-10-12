Жертвами теракта на Синае стали шесть человек
Каир, 13 октября, 2017, 02:03 — ИА Регнум. В результате атаки террористов на египетском Синае шестеро военных погибли, четверо получили ранения, передает Associated Press.
По сообщениям военных, атака террористов произошла вечером 12 октября на окраине города Эль-Ариш. Подробности нападения не сообщаются.
Напомним, полуостров Синай в Египте является местом проведения спецоперации военных Египта против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддерживающих его местных радикальных группировок.
Теракты исламистов и нападения боевиков на военных Египта и гражданских лиц на Синае происходят регулярно.
Так, 11 сентября в результате атаки террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпосту вблизи города Эль-Ариш погибли 18 военных, семеро солдат армии Египта были тяжело ранены.