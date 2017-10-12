Цзинань, Китай, 13 октября, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Всего 74 китайских гражданина, арестованных за телефонное мошенничество в Камбодже было выслано в КНР под конвоем китайской полиции, сообщает 12 октября агентство «Синьхуа».

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

Подозреваемые были вовлечены в более чем 60 эпизодов международного интернет и телефонного мошенничества. Их незаконные действия привели к нелегальному получению более 7 млн юаней ($1,1 млн).

Мошенники были захвачены в Пномпене, Пайлине и Сиануквиле камбоджийской полицией.

При них было обнаружено огромное количество банковских карт, компьютеров и мобильных телефонов, которые были изъяты в результате рейдов.

Все обвиняемые прибыли в аэропорт города Цзинань провинции Шаньдун.

Напомним, что Камбоджа является популярным местом для базирования китайских телефонных мошенников. Только в августе 2017 года в столицу китайской провинции Сычуань город Чэнду из Камбоджи было экстрадировано 112 граждан Китая, подозреваемых в участии в телефонном мошенничестве.

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