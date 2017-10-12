Мэдисон, США, 13 октября, 2017, 00:46 — ИА Регнум. Утерянная 85 лет назад скульптура французского императора Наполеона найдена в городе Мэдисон (штат Нью-Джерси, США), сообщает Agence France-Presse.

Андреа Аппиани. Наполеон коронован королём Италии. 1805

Уточняется, что бюст политика, созданный знаменитым скульптором Огюстом Роденом, оказался в музее. Произведение искусства найдено не сегодня.

Еще в 2015 году бюст был обнаружен в выставочном зале Мэдисона. Специалисты подтвердили, что это та самая работа Родена, которая долгие годы считалась пропавшей.

Власти в свое время не обнародовали этот факт — из соображений безопасности. Теперь же настало время огласить эту новость. Скульптура будет выставлена в Художественный музей Филадельфии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве около музея «Старый английский двор» появится памятник Уильяму Шекспиру. Его установят к началу 2020 года.

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