Вашингтон, 13 октября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала подземные толчки магнитудой 2,9 на территории Корейской Народно-Демократической Республики в районе, где обычно проходят северокорейские ядерные испытания. Об этом накануне, 12 октября, сообщает на сайте USGS.

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился вблизи населенного пункта, расположенного примерно в 25 км от крупнейшего ядерного полигона КНДР «Пунгери» в уезде Кильджу, провинция Хамгён-Пукто. Очаг землетрясения находился на глубине 5 км.

Напомним, последние — шестые по счёту — ядерные испытания в КНДР проводились в этом районе в сентябре 2017 года.

Специалисты USGS не могут точно определить — вызвано ли нынешнее землетрясение естественными причинами или человеческой деятельностью.

«Событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР. Событие имеет характеристики, напоминающие землетрясение, однако в настоящее время мы не можем окончательно подтвердить характер этого события — было ли оно вызвано человеческой деятельностью или естественными причинами», — сказано в сообщении на сайте USGS.