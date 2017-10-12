Нью-Йорк, США, 12 октября, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Неограниченное развёртывание системы ПРО США является серьёзным вызовом для глобальной безопасности и даёт стимул для гонки вооружений. Об этом заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Александр Емельянов, выступая 12 октября на российско-китайской конференции военных по проблеме американской ПРО в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

U.S. Navy Пуск американской противоракеты

По словам представителя Минобороны, наращивая свои противоракетные возможности, США пытаются получить стратегическое преимущество за счёт создания условий для использования ядерного оружия с минимальными издержками.

Емельянов отметил, что стационарные радиолокационные станции США на сегодняшний день не только способны отслеживать все возможные траектории полёта российских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, но и выдавать целеуказания огневым комплексам ПРО для их перехвата.

По оценкам российских военных, в ближайшие пять лет количество противоракет американской системы ПРО превысит 1000 единиц, а в дальнейшей перспективе — превысит и число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных баллистических ракетах, что представляет прямую угрозу для российского потенциала сдерживания.

Наряду с этим, по данным Минобороны, Пентагон уже приступил приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Данные средства предназначены для нанесения внезапных упреждающих ударов и, как предполагается, позволят уничтожить любую цель в любой точке земного шара в течение одного часа с момента принятия решения.

Продолжающееся наращивание ПРО США, по мнению российской стороны, также создаёт угрозу безопасности международной космической деятельности и препятствует достижению договорённостей о неразмещении оружия в космосе. По сведениям Минобороны, США предполагают вывести противоракетные возможности своей ПРО на качественно новый уровень за счёт наращивания низкоорбитальной системы обнаружения баллистических ракет.