Вашингтон, 13 октября, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп откажется подтвердить выполнение Ираном обязательств по ядерному соглашению, 12 октября сообщает Al Arabiya со ссылкой на собственный источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд сообщили Конгрессу 12 октября, что Трамп не намерен подтверждать выполнение Ираном обязательств по ядерному соглашению.

Белый дом должен сделать официальное заявление о намерениях Трампа 13 октября.

Напомним, 12 октября комитет Конгресса США по иностранным делам одобрил законопроект, который должен расширить список санкций против Ирана.

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Каждые 90 дней глава Белого дома должен подтверждать, что Иран выполняет условия ядерного соглашения, подписанного в 2015 году. В следующий раз Трамп должен подтвердить сделку с Ираном 15 октября.