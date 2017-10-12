Йошкар-Ола, 12 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Марий Эл в 2018 году получит дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 6,026 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно документу, в 2019 году объем указанной дотации снизится и составит 3,883 млрд рублей. Сумма дотации в 2020 году составит 3,207 млрд рублей.

Читайте также: Марий Эл попросит у правительства РФ 6 млрд рублей

Лидером по объему дотаций в следующем году станет Дагестан, который получит 59,066 млрд рублей. Всего между субъектами РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности будет распределено 645,144 млрд рублей в 2018 году, 648,244 млрд рублей — в 2019 году и 653,744 млрд рублей — в 2020 году.

Напомним, общий объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам РФ и городу Байконур в 2018 году, согласно проекту федерального бюджета на 2018−2020 годы, может составить 1,652 трлн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на первом заседании правительства Марий Эл, которое провел новый врио главы республики Александр Евстифеев, он резко раскритиковал работу кабмина. Он отметил высокий уровень госдолга в размере 13,913 млрд рублей, сумму кредиторской задолженности в 6,611 млрд рублей.

Читайте также: Евстифееву досталась Марий Эл с дырой в бюджете в размере 19 млрд рублей

Одним из первых документов, подписанных новым главой в апреле 2017 года, стало постановление, которое предполагало в рамках реализации неотложных мер по стабилизации экономики и финансов предбанкротного региона обратиться с просьбой в федеральный центр и получить около 6 млрд рублей.

В частности, 2 млрд рублей планировалось привлечь на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Остальные средства собирались направить на погашение долговых обязательств Марий Эл посредством привлечения бюджетного кредита в размере 3,973 млрд рублей.

Читайте также: Марий Эл снизила объем госдолга до показателя января 2017 года