Анкара, 12 октября, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Турция стягивает военный автотранспорт и военно-медицинские автомобили в провинцию Хотай к границе с Сирией, сообщает 12 октября агентство Anadolu.

U.S. Army Турецкие солдаты

По информации агентства, сосредоточение военного автотранспорта различного назначения происходит в рамках подготовки ввода турецких войск в сирийскую провинцию Идлиб.

Операция будет проводиться по согласованию с Россией и в рамках соглашений, заключенных в Астане.

Турецкие войска должны быть размещены внутри зоны деэскалации в Идлибе, в то время как российские подразделения обеспечат безопасность внешнего периметра зоны деэскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября более 60 членов бандформирований сдались правительственным войскам на севере Сирии при посредничестве российских военнослужащих из Центра по примирению враждующих сторон.